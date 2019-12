VIDEO: Por altas temperaturas un hombre cocina un cerdo en su auto

Perth , Australia. - En Australia un hombre llamado Stu Pengelly de la ciudad de Perth notó que dentro de su automóvil tenía 81 grados Celsius y tuvo una idea que decidió compartir en sus redes sociales que consiste en cocinar un lomo de cerdo dentro de su vehículo.

El transcurso de cocinar el animal fue grabado donde se mostró un termómetro asegurando los grados que había en esos momentos de 39 grados Celsius y después de 13 horas llegó a 81 grados. Al final Pengelly cortó el cerdo para demostrar que si se cocinó.

Su video se volvió viral y mucha gente comentó con bromas hacia lo que fue capaz la temperatura de un automóvil. También tuvo como finalidad que los usuarios vieran que es peligroso dejar a niños y mascotas en los vehículos y más en días de mucho calor.

No dejen nada ni nadie valioso para ustedes en un auto caluroso, ni por un minuto, si ves a niños o perros encerrados en un auto caliente, no dudes en romper una ventana para sacarlos lo antes posible. No es un delito hacer eso y podrías salvar una vida. Por favor, tengan cuidado". Comentó Stu.