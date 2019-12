VIDEO: Pulpo captura a águila calva en una granja acuícola de Canadá

Quatsino, Canadá.- La cadena alimenticia se guía por la ley del más fuerte, pero en esta ocasión, un águila calva, un depredador por naturaleza, fue capturada por un pulpo en una granja acuícola.

Conforme dicta el gerente de lugar, John Ilett, el ave intentó cazar algo que vio en el agua, pero para su mala suerte, eso que vio, era un pulpo muy agresivo que se lanzó al plumífero.

Escuchamos muchas salpicaduras y un chirrido proveniente de detrás de uno de los islotes flotantes. Cuando fuimos a investigar, vimos un águila de gran tamaño completamente envuelta en un pulpo gigante, algo que no crees que nunca vas a ver. He visto pulpos y he visto águilas, pero nunca los he visto lidiar así", mencionó Ilett.