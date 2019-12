VIDEO: Reportera casi es arrollada por un vehículo mientras transmitía

Ciudad de México.- Hay personas que piensan que ser un periodista es un trabajo fácil, pero en ciertas ocasiones, el mismo reporterto peligra de las cosas que pueden suceder a su alrededor, esta fue una de esas veces y la periodista de la cadena Telemundo, Jessy Hatti, casi es arrollada por un vehículo en movimiento.

En su cuenta oficial de Instagram, la reportera compartió un extracto de un video donde ella presentaba una noticia, cuando de pronto un automóvil a velocidad lenta casi impacta con la mujer.

¡Gajes del oficio! Esa es la realidad de las riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas y esta vez me tocó a mi. Les prometo que estoy bien, en el video parece peor de lo que realmente fue y si, pudo haber sido peor pero gracias a Dios y a mi ahora #Heroe personal, mi compañero @gaston.toledo no me arrollaron"

El conductor, dijo que no me vio y repetía muy nervioso que lo sentía muchísimo y que no me había visto. Todo sucedió mientras transmitíamos en vivo"