VIDEO: Solidarios jóvenes dan sorpresa a compañero que estudia y trabaja

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Inspirados por la voluntad y perseverncia de 'El Primo', como apodan a un querido compañero de clase que estudia y trabaja al mismo tiempo, estudiantes del Cobach 6 de Ciudad Juárez decidieron sorprender al joven con un noble gesto que quedó captado en video.

Por medio de su cuenta de Twitter, la periodista Azucena Uresti compartió el clip en el que se puede apreciar la sorpresa que se llevó 'El Primo' al recibir un obsequio de varios de sus compañeros en el salón de clase.

Luego de arribar al aula con sus solidarios amigos y hablar con la maestra, el estudiante acudió a su mesabanco y en él encontró una caja de regalo con el detalle de sus compañeros.

Ante los aplausos y gritos de los demás alumnos, 'El Primo' comenzó a observar sorprendido el regalo y a preguntarse qué era lo que ocurría.

Sabemos que le echas muchas ganas a la vida, estudias, trabajas y no cualquiera puede hacer eso. Esperamos no te ofendas con esto y créeme que es de todo corazón", externó uno de los estudiante a 'El Primo', a quien después abrazó.

El halagado alumno pronto se dispuso abrir el obsequio, que consitió en ropa, zapatos y algo de dinero.

Muchas gracias a todos de verdad, fue la primera vez que me hacen eso, esta sorpresa... me da mucha pena, bueno, no me tiene que dar pena, al contrario, me tiene que dar orgullo de mis compañeros, muchas gracias", expuso 'El Primo'.