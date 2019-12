VIDEO: Tiburón sale del agua para capturar salmones como alimento

Fernando do Noronha, Brasil.- En las costas de la playa de Cacimba do Padre, en las islas de Fernando do Noronha, un tiburón fue el protagonista de un suceso que dejó perplejos a los presentes, el gran depredador marino, salió a la superficie a capturar pequeños salmones de la costa.

Lo que sorprendió a las personas que presenciaron el momento, un guía turpistico de la zona, fue el que captó en video ese momento extraño pero interesante de ver, pues esto demuestra que el tiburón puede adaptarse para conseguir alimento.

Fue sorprendente ver cuán seguro se mostró el tiburón al estar fuera del agua, el tiempo que permaneció allí unos 15 segundo, y cómo se tragó tantas sardinas en pocos segundos", mencionó Carlos Dino da Silva, guía turístico.