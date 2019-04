(VIDEO) Una maestra patea a su alumna de cinco años en Kansas, EU

Kansas, Estados Unidos.- La maestra de una escuela en Estados Unidos, perdió la paciencia y la cabeza al patear a una de sus estudiantes para luego negarlo todo frente a la madre.

La cámara de seguridad de una escuela captó el momento exacto en el cual una maestra de preescolar, Crystal Smith pierde la paciencia y lastima a una niña de cinco años de edad.

Todo empezó cuando la pequeña volvió del colegio primario Blujejacket Flint, en la ciudad de Shawnee, asustada y con marcas en su brazo.

No me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó’’, relató la menor a su mamá.