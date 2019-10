VIDEOS: "¡Fuera de aquí!" Mujer simula ser policía e insulta a gente en parque

Texas, EU.- Un par de videos muestran las agresiones verbales y amenazas que una mujer lanzó contra un grupo de adolescentes y varios padres de familia en un parque cercano al Río Trinity, en Texas, donde se hizo pasar por una oficial de Policía para alejar a las jóvenes de uno de los juegos.

Samantha Eley, de 38 años de edad, fue arrestada el miércoles por hacerse pasar por un oficial y el Departamento de Policía de Fort Worth informó que se presentó el cargo contra ella cuando se encontraba en custodia en la prisión del condado de Tarrant.

El incidente ocurrió en un Dream Park ubicado en el centro de Fort Worth, cuando la mujer se acercó a un grupo de adolescentes que jugaban en un columpio para decirles que estaban muy mayores para usar dicho juego.

Luego de que las adolescentes insistieran en que aún podían usar el juego, la mujer respondió violentamente, aseguró que era una oficial y las amenazó con arrestarlas.

No, no lo son. Ustedes no son unas jod... niñas. ¡13 años o menores!... ¡Fuera de aquí ahora si no están aquí para jugar como un menor. ¡Lean las jod... señales!", continúa la mujer.