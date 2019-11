VIRAL: El pastel de unicornio 'obsceno' que arruinó fiesta de cumpleaños

Michigan, Estados Unidos.- Una mujer de Michigan ha mantenido una disputa en redes sociales con una pastelería de la ciudad de Lansing, esto luego de que el pastel de unicornio que solicitó para la fiesta de cumpleaños de su hija terminara con una forma fálica y 'obscena'.

Alexandra Schroeder dijo a WLIX que invirtió más de un mes en planear la fiesta del cumpleaños número cinco de su hija en Whipped Bakery.

Sin embargo, después de pagar 370 dólares para rentar el espacio en la pastelería y para tener un pastel de unicornio, el evento terminó siendo un desastre.

La fiesta que tenía 13 invitados solo contó con una mesa y seis sillas. Pero la verdadera decepción llegó cuando el personal del lugar llevó el pastel de unicornio.

El cuerno venía en una forma que fue muy vergonzosa. Tenía huellas de dedos y no era dorado. Pude notar que había sido sujetado. Cuando pedí ver el pastel antes de que llegaran los invitados me dijeron que no estaba terminado", declaró Schroeder.