VIRAL: Furiosa, mujer revienta globo de hombre disfrazado de 'Pennywise'

Waterlooville, Inglaterra.- Una madre de familia llamada Louise Pinhorne confrontó a un hombre que había estado asustando a niños y adultos con su disfraz y máscara de 'Pennywise', el terrorífico payaso de la historia It.

De acuerdo con reportes y un video que circula en redes, Louise reventó el globo rojo que el bromista sostenía para completar su realista disfraz y le externó que no estaba de acuerdo con que estuviera causando terror, en un incidente que ocurrió al interior de una tienda.

Se describe que el sujeto había estado rondando por calles de Waterloovile y que después entró al establecimiento, donde se acercaba a los clientes para atemorizarlos como parte de una broma.

Algunos testigos de lo ocurrido aseguraron que niños lloraron al ver al hombre, quien se habría negado a retirarse la máscara para mostrar a los pequeños que no era real.

Le dije que era horrible asustar a las personas y que él andaba por la calle haciendo eso. Habían algunos niños llorando debido a que estaban asustados, pero él no se quitaba la mascara para mostrarles que no era real. Él no mostró remordimiento", reportan que expuso Louise.