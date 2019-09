VIRAL: Madre comparte desgarradora foto de su hijo en coma tras ser arrollado

Sheffield, Inglaterra.- Kelly Ord, madre de un pequeño de 11 años llamado Finley, causó conmoción en redes sociales luego de que publicara una impactante imagen de su hijo, quien está en coma luego de ser atropellado por un conductor ebrio.

Kelly reveló que su hijo ha tenido que ser sometido a cirugías muy delicadas luego de haber sido embestido el pasado miércoles por un conductor que presuntamente estaba bajo la influencia del alcohol o de alguna droga. El sujeto se dio a la fuga.

Finley fue llevado de emergencia a un hospital infantil con heridas graves. Doctores lo operaron por una fractura de cráneo, por lo que el niño permanece en el hospital acompañado de su familia.

Su madre declaró que doctores planean despertar a su hijo, quien permanece en coma, pero no tienen idea de cómo reaccionará después de la cirugía.

Finley fue operado para remover los pedazos de vidrio de su cráneo. Tiene inflamado el cerebro. La peor parte es no saber si será el mismo niño amoroso cuando se despierte".

No podremos saber el alcance de los daños hasta que doctores lo despierten. Su abuelo y yo no nos hemos separado de él desde que fue ingresado. (...) Es horrible no poder hacer nada por él, nos sentimos muy impotentes".