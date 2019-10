VIRAL: Mujer causa asombro y repulsión por uñas postizas 'crecidas'

Ciudad de México.- Una mujer ha generado gran revuelo en redes sociales luego de que publicara una imagen de lo mucho que se movieron sus uñas postizas debido al crecimiento de las naturales, lo cual para muchos internautas ha resultado tanto impresionante como "repulsivo".

La usuaria, quien no ha sido identificada, compartió la fotografía en la página de Facebook 'That's It, I'm Nail Shaming', la cual muestra cómo permaneció con las uñas postizas hasta un largo considerado por muchos como antiestético.

Cientos de usuarios de dicha red social han reaccionado a la publicación y no han podido evitar comentarla. Mientras algunos criticaron la imagen y la acción de la mujer, otros simplemente dejaron ver su impacto por el hecho de que las uñas duraran tanto tiempo.

Ese acrílico es más fuerte que muchas relaciones", "ella es afortunada de que no se le haya despegado una uña de ese modo", "estoy disgustado e impresionado a la vez" y "mirar esto me hace querer gritar", fueron algunos de los comentarios que hicieron internautas.