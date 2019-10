"¿Vasir o no vasir?": Así luce el hombre detrás del gracioso meme de 2015

Ciudad de México.- A lo largo de la historia del Internet en México, ha habido muchos personajes que han pasado a la posteridad luego de hacerse virales y ser conocidos por todo el país, tal es el caso como 'El Ferras' o 'El Fua'.

En esta ocasión, el trono se le cedió al 'Vasir o no vasir', que en 2015 se hizo sumamente popular, pero al día de hoy luce diferente desde esas fechas.

El nombre del individuo es César Pineda, que nuevamente se viralizó, pero no por su popular frase de 'vasir o no vasir', si no porque audicionó en un programa de televisión.

Luego de su presentación, los jueces del programa no tardaron en reconocerlo como el individuo que apareció en videos de Internet.

Luego de eso, los internautas, ni cortos ni perezosos, comenzaron a 'cavar' en redes sociales, hasta que por fin, dieron con su usuario y publicaron sus fotos, haciendo énfasis en su gran cambio desde aquel icónico video del 2015.