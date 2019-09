Vecindario organiza parrillada masiva al lado de su vecina vegana

Perth, Australia.-Muchos internautas en redes sociales han realizado una convocatoria a una parrillada masiva justo al lado del hogar de una mujer vegana, que a su vez demandó a sus vecinos tiempo atrás solo por cocinar carne.

En Facebook se creó un evento al cual alrededor de tres mil personas han confirmado que irán, dicha reunión llamada “Barbacoa comunitaria para Cilla Carden”, la cual está estipulada para el 19 de octubre en el estado de Perth, Australia.

Después de que su denuncia no procediera por no considerarse un agravio, la señorita Cilla Carden y algunos de los miembros de su vecindario se hicieron virales en redes sociales, ya que algunos usuarios, por no decir que varios de ellos han decidido preparar hot-dogs, carne asada y algo de pescado, justo al lado del hogar de la joven vegana.

Los organizadores del evento comentaron que la protesta será pacífica y sin agresiones hacia su vecina, recordando que el propósito principal de la parrillada es mostrarle a Cilla que no todo el barrio gira alrededor suyo y que no siempre puede tener la razón.

Tal parece que la señorita se siente muy tensa por el "convivio" que sus vecinos harán al lado de su hogar y en respuesta a eso la Cilla, contactó a su abogado comentándole los planes que ellos tienen para el mes de octubre y éste le aconsejó que levante una nueva denuncia por si algún gracioso quiere ingresar en su propiedad sin permiso.

Al final solo queda esperar para ver que sucederá este 19 de octubre en esa carne asada y que no va pase nada a mayores.