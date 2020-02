"Y nos dicen exageradas": Reportera de Fox Sports denuncia a acosador

Ciudad de México.- Mediante una publicación en Twitter, la conductora y reportera de la cadena Fox Sports, María Fernanda Mora, exhibió a un acosador que le envió un mensaje en su cuenta de Instagram.

Dentro de las capturas de pantalla se puede apreciar que el usuario le "explicó" la razón por la cual se presentan las violaciones y los feminicidios en México.

Me llegó este mensaje por Instagram. Un hombre me 'explicaba' que ellos violan y matan a las mujeres porque 'han sido rechazados', pero para mi 'tranquilidad', me aseguraba que a mí no me va a hacer nada", escribió la comunicadora.