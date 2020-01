Ya están aquí los más divertidos memes de la tradicional Rosca de Reyes

Ciudad de México.- El Día de los Reyes Magos las familias mexicanas se reúnen en la mesa para partir la tradicional Rosca de Reyes mientras los niños también se asoman bajo los árboles de Navidad para ver si Melchor, Gaspar y Baltasar les trajeron un regalo.

Pero eso no es todo lo que ocurre pues las redes sociales no están fuera de esta celebración, donde los más divertidos memes no se hacen esperar. Estos son algunos de los mejores:

Recuerden la #RoscaDeReyes va con su respectivo chocolate abuelita (abuelito en este caso)������ nuestro presidente @lopezobrador_ andaba posando para el chocolate y yo riéndome de su pan en la cabeza pic.twitter.com/1WSCAPI12e — SELENIUX G.A. (@GuillenSelene) January 6, 2020

Por que no están los #ReyesMagos en tendencia? Quiero subir mis memes de la #RoscaDeReyes ���� pic.twitter.com/GWRlshdpNy — ������Sk Scarlet����♐ (@SkScarlet1) January 6, 2020

- Querida Marge, ¿serías tan amable de darme un pedazo de #RoscaDeReyes ?

- ¿Qué es una Rosca de Reyes? #DíaDeReyes pic.twitter.com/VEeQtGH978 — Mina Simpson (@MinaSimpson7) January 6, 2020

#RoscaDeReyes

El niño que me toco/ El niño que queria que me tocara �� pic.twitter.com/YNXtCIuIMy — Mindo (@Magdari30) January 7, 2020

Con lo caras que están mejor con pan jajaja #RoscaDeReyes pic.twitter.com/6G9LsNZQpc — Cesar Antonio (@CesarAn78823840) January 7, 2020

Acabo de ver una #RoscaDeReyes y sentí náuseas ya no quiero ver pan hasta el próximo año. pic.twitter.com/fKxiwRMT8h — ↗️CHUYITO↖️ (@3lbuenGus) January 7, 2020

Los panaderos escondiendo los muñecos de la #RoscaDeReyes en las rebanadas donde están los conejitos Larin... pic.twitter.com/HMQteRQpej — ⅂ΔΠDΞΓ (@Lander_olivares) January 7, 2020

No sé si tengo que poner otros tamales o me gane un “Oscar” #RoscaDeReyes #EstoyDeTuLado pic.twitter.com/CvBKrBWG2w — Leo Otegui (@OteguiLeo) January 7, 2020

Otro año, otra rosca y yo sigo pagando tamales ¿A alguien más ya le salió? #RoscaDeReyes pic.twitter.com/gESJGXFmP6 — Dιnα Moreno ���� (@MarettaSK) January 6, 2020

Espero y no me salga el muñequito en la #RoscaDeReyes ... QUE NERVIOS!! pic.twitter.com/AbSFCBnfbG — Ⓜ️ario Alberto Serra (@mariachimario) January 5, 2020

Cuando sabes que la #RoscaDeReyes anuncia el final de la vacación. pic.twitter.com/BGGnjqz8bA — Berenice Camacho (@sra_berenjena) January 6, 2020

El muñeco que quiero que me toqué / El que me toca#RoscaDeReyes pic.twitter.com/VH2iAkFGTa — fresita de Ciañuro �� (@fannyhilldm) January 6, 2020