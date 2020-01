¡Ya no tiene excusa! Inspirados en 'Tusa', lanzan piñata de Karol G y Nicki Minaj

Ciudad de México.- Karol G y Nicki Minaj se han vuelto un fenómeno mundial luego de fusionar sus voces para interpretar el tema Tusa, un hit de reggaetón que ha logrado cautivar a cientos de personas.

Debido a la popularidad de la canción, una familia mexicana que se dedica a realizar piñatas muy creativas en esta ocasión decidió realizar una piñata de las reggaetoneras.

En la cuenta de Facebook de la piñatería Ramírez se publicó una serie de instantáneas para presumir las increíbles creaciones y además mostrar que una repostera también se inspiró en Tusa para realizar un pastel.

Si no me regalan un pastel así no quiero nada".