Youtuber se quita implantes de senos y glúteos tras sufrir varias enfermedades

Guadalajara, Jalisco.- La youtuber mexicana Jackie Hernández se vio obligada a retirar sus implantes de senos y glúteos pues su cuerpo se enfermaba cada vez desde que se hizo la operación.

Hace una semana Jackie escribió en su cuenta de Instagram que esa sería la última vez que sus implantes tomarían el sol.

El día de ayer, la youtuber tapatía por fin mostró su cuerpo “libre de implantes” y dijo sentirse y un poco arrepentido por haberlo hecho “sufrir” y también contenta por la decisión de retirárselos.

Y así se ve mi cuerpo ‘libre de implantes’ No puedo explicarles lo feliz que me sentí desde que desperté de la cirugía! Es extraño como la vida nos hace ver cosas que un día no vimos y yo no puedo creer que fui capaz de hacerle pasar este mal rato a mi cuerpo con unas bolsas tóxicas de silicón”.