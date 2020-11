Sequía y deforestación ponen en riesgo el sector primario del estado

Sonora es uno de los pocos estados que cuenta con una diversidad de flora, la cual, lamentablemente se encuentra en riesgo y dañada en gran parte, debido a las malas circunstancias causadas por la sequía que ‘castiga’ a esta región del país desde hace tiempo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que, en la entidad, predominan los matorrales en la planicie costera, al noroeste y región central. Hay selvas en la parte sureste del estado, seguidas por el matorral sub-tropical; los pastizales se ubican al norte y en los límites con Chihuahua se localizan los bosques templados y todos son víctimas de esta situación.

Sequía

en Sonora

De acuerdo con el reporte del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la falta de lluvias en la entidad en los últimos meses coloca a Sonora entre los tres estados con mayor sequía a nivel nacional, junto a Sinaloa y Chihuahua.

Detalla que en Sonora prácticamente todo el territorio presenta afectaciones, incluso con algunas zonas en sequía extrema, situación que se agudizó por la falta de lluvias de verano. El municipio de Cajeme se encuentra en la categoría de anormalmente seca, junto con otros 31 municipios, así mismo 26 en categoría de sequía moderada, 13 con sequía severa y Agua Prieta con sequía extrema.

Ganadería

Uno de los sectores primarios más afectados por la sequía y los daños que causa en las plantas y árboles, es la ganadería. Según datos de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), no se vivía una temporada tan fuerte en este tema, hace poco más de 50 años. Estas circunstancias limitan en la alimentación de los animales, por la escasez de agostaderos en la región. “Desde hace más de 5 décadas, la entidad no enfrentaba este tipo de circunstancias, una sequía que está arrebatando todo, árboles, agua, animales, cultivos de todo, es un fenómeno que no respeta nada”, argumentó.

Sector

Agrícola

El estrés hídrico es, también, una consecuencia de la sequía, la cual se da en los cultivos de la región. Al respecto Germán Castelo, gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui (JLSV), señala que esta problemática se presentó en zonas de Quiriego y Rosario Tesopaco.

Expresó que en los monitoreos y seguimiento técnico que ellos realizan en algunas zonas serranas, algunos cultivos, principalmente el sorgo, presentaron estrés hídrico, lo que significa que la planta ya empieza a tener problemas de desarrollo por falta de agua.

deforestación

en el Estado

Otro de los problemas de la sequía, también es la deforestación y de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), informa que México está en el top 5 de las naciones que padecen esta problemática, y datos de la plataforma Global Forest Watch, revelan que se perdieron casi cuatro millones de hectáreas de bosques de 2001 a 2019. Resalta que, dentro de ese periodo, de 2010 a 2015, Sonora ocupó el primer lugar dentro de los 32 estados del país, de mayor superficie deforestada por año. Remarca que cada año se pierden 24 mil 980.48 hectáreas de los distintos ecosistemas naturales del estado. La Conafor detalla que los municipios más afectados por esta problemática son Pitiquito, Hermosillo, Álamos, Benjamín Hill, Santa Ana y Yécora. Lo que representa un descenso del 7.5% de cobertura arbórea en el país y traducido en 976 toneladas de emisiones de dióxido de carbono por la pérdida forestal.

Consecuencias

La deforestación es causada por varias razones, una de ellas es la actividad agrícola, Ramón Granados, apicultor del sur de Sonora, señala que, con el motivo de limpiar y agrandar el área de siembra, los agricultores no miden las consecuencias que trae esta acción a la naturaleza y a la misma actividad primaria. Resalta que el árbol que más se tala en el Valle del Yaqui es el mezquite, dejando sin hábitat a las abejas y a otros animales salvajes de la región. “Ellos no ven las consecuencias de la deforestación, no se dan cuenta que ellos mismos también salen afectados”. Resalta que esto también les afecta a ellos, pues al quitar los árboles aumenta la mortandad de abejas, un importante polinizador en los cultivos de la zona.

“El año pasado tuvimos una mortandad de 500 mil abejas para polinizar cultivos de melón y sandía, por la tala de mezquites, esto es algo que afecta bastante a todos los sectores, esta deforestación sin sentido debe parar”, declaró.

Incendios

forestales

Añadido a los problemas de la sequía, Protección contra Incendios de la Conafor en Sonora, comunica que un total de 36 incendios forestales se han registrado este año en el estado, los cuales ocasionaron un daño en 11 mil 13 hectáreas, sumándose a los 18 años en los que ha habido 1% de pérdidas en la cobertura arbórea. Precisó que Agua Prieta fue el municipio más afectado con siete siniestros, seguido de Yécora con 6, Ímuris y Nogales con cuatro y Nácori Chico con tres.

Con estos números, la Conafor reporta este año una reducción considerable de incendios forestales a comparación del 2019, cuando a la misma fecha ocurrieron 64 incendios y 24 mil 225 hectáreas siniestradas. Aún así la Conafor asegura que no se deben relajar, pues la sequía continúa y el alto riesgo de incendios por el alto índice de árboles secos que carecen de agua.

Petición

Por esto, los productores, autoridades y hasta la misma ciudadanía, se unen para hacer un llamado a todas las personas, para que hagan un buen uso, consumo y cuidado de los recursos naturales, que cada día escasean más.



Pérdidas. La producción cayó en septiembre y se mantuvo por debajo de los niveles registrados en meses antes

Actividad industrial sufre caída del 6.2%

Después de tres meses consecutivos de avance durante la nueva normalidad, la actividad industrial en el país, no tuvo registro de una variación real en septiembre de 2020, en comparación con su mes predecesor, con base a medidas desestacionalizadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este nulo movimiento, la actividad industrial detiene tres meses de alzas mensuales, pues en junio creció 17.9 por ciento, en julio, con 6.9 por ciento; y agosto, con 3.3 por ciento respecto al mes previo. La afectación más grave la tuvo en abril (inicio del distanciamiento social), con -25.9 por ciento.

Panorama

de la actividad

El Inegi, detalló en su Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), que, en su comparación mensual, la construcción disminuyó 5.6 por ciento y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final decreció 3.1 por ciento.

Detalla que por el contrario, las industrias manufactureras avanzaron 2.4 por ciento y la minería creció 0.2 por ciento durante septiembre pasado frente al mes anterior. El Instituto añade que en su comparación anual, la Actividad Industrial retrocedió (-)7.5 por ciento en el mes de referencia.



Cifras Anuales

Debido a la pandemia de la COVID-19, las autoridades mexicanas ordenaron la paralización de todas las actividades no esenciales en los meses de abril y mayo. En junio comenzó la llamada “nueva normalidad” con una apertura gradual de la economía y las actividades sociales. De esta manera, en los nueve primeros meses del año la actividad industrial cayó 12.2 por ciento, por la bajada de la construcción (19.6), las industria manufactureras (13.1), la generación de electricidad (5.3) y la minería (0.8). A su vez, Julio Santaella, presidente del Inegi, expresa que, en perspectiva histórica, al interrumpir su recuperación en V con el nulo avance de septiembre 2020, la actividad industrial quedó en un nivel similar al de febrero 2010.

Otro

Problema

Al respecto, el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), proyecta que otro problema que se podría unir a esta situación, al cierre de año, es el rebrote del virus a nivel global y un menor apoyo fiscal en Estados Unidos podrían afectar a la exportación manufacturera en México; aunque la posible llegada de un nuevo paquete fiscal en los Estados Unidos, “es un riesgo al alza para la manufactura mexicana”.