Ganaderos del Valle del Yaqui son 'mordidos' por elementos de transito

Ciudad Obregón, Sonora.- Ricardo Alcalá Roiz, presidente de la Asociación Ganadera Local Del Valle Del Yaqui (Aglvy), denuncia que a los ganaderos, que en este tiempo se dedican a acarrear agua y comida para sus animales son detenidos sin justificación alguna por elementos de la policía, con el fin de pedirles para las ‘sodas’.

Cruzando la vías del tren en Esperanza de camino a hornos, enfrente de mi venia un camión con gavilla y también traía un remolque que es de la misma gente que ya empezó a acarrear cosas para no batallar con la sequía y los tránsitos no pueden ver a un camión así porque luego lo paran y no es cierto que van por una multa, van por dinero”, manifestó.