Veto al melón del valle de Guaymas por salmonela sería letal para la economía regional

Guaymas, Sonora.- En riesgo producción de melón en la región, al ser señalada la principal empresa agrícola de Guaymas y Empalme, junto con otras productoras del fruto del país de enviar melones contaminados provocando un brote de salmonela de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos reporta 230 casos en 38 de sus 50 estados de los que 96 fueron hospitalizados y tres murieron, mientras que en Canadá se tienen 129 enfermos en seis de sus 10 provincias, donde 44 fueron hospitalizados y cinco murieron.

Actualmente las autoridades canadienses y estadounidenses advirtieron que las marcas de melones asociadas con el brote de salmonela son Malichita y Rudy, las cuales son procedentes de nuestro país.

La marca Malichita proviene de Guaymas y sus productos son producidos por Agropecuaria Malichita ubicada en el valle regional y que genera al año más de 15 mil empleos directos a jornaleros locales y del sur del país que llegan cada temporada a la región.

Consultados representantes de la empresa, señalaron que la marca y la producción de este fruto cumple con la máxima calidad y con todos los estándares de inocuidad exigidos por la Administración Federal de Alimentos de la Unión Americana (FDA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Agustín Urías Arenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (Sincatram) dijo que sería catastrófico para el campo de Guaymas y Empalme que el melón fuera vetado por Estados Unidos y Canadá, al ser los principales consumidores del producto.

Cuestionado al respecto, el gobernador Alfonso Durazo informó que se investiga si los melones con salmonelosis reportados por Estados Unidos, se contaminaron en la entidad. Precisó que se instaló el Comité de Sanidad, para investigar la ruta de trazabilidad de la producción de melón en Sonora:

Estamos trabajando con autoridades en coordinación con autoridades federales y americanas, para que, en la investigación y revisión de esta trazabilidad, se pueda llevar a una conclusión, me parece que es precipitada la información que se va dado ubicando la responsabilidad en el producto, no necesariamente y no obviamente aceptamos está información en tanto no concluya el proceso de revisión de la trazabilidad", expresó.