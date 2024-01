Operación de la Sader en Cajeme, promesa incumplida por el Gobierno de AMLO

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador admitiera que la descentralización de las dependencias federales no se logró como lo tenía contemplado, productores locales argumentan que en el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que se estableció en el municipio de Cajeme, no ha tenido ninguna utilidad para los trabajadores del campo.

Juan Leyva Mendívil, presidente de la Unión de Crédito Agrícola, Pecuaria y de Servicios del Noroeste señaló que desde el arribo de la Sader al municipio no ha funcionado, argumentando que incluso es "inexistente" la labor de la dependencia en la región.

Como una institución que este funcionado no existe la Sader, solo ha servido para reuniones y otras cosas, pero no para apoyar a los productores, pero al ver la falta de interés del Gobierno federal para apoyar al campo, ya nos hemos acostumbrado a vivir sin apoyos y en lo que resta del sexenio vemos que no se hará nada, por lo cual tenemos que ver cómo viene el próximo sexenio y buscar apalancamiento con los dirigentes que lleguen", declaró.