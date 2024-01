Campo mexicano, en medio de la incertidumbre: Falta de apoyos causaría crisis económica

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Incertidumbre. Tal como otras áreas de la economía y la sociedad mexicanas, lo que se vive en el campo es incertidumbre, pues este podría ser un año aún peor que el 2023, en el cual entre la inflación, las importaciones, el clima y el nulo apoyo por parte del gobierno federal, su viabilidad se vio comprometida.

Y es que la cosa no pinta que vaya a tener un cambio, al menos no uno significativo, por lo que en Sonora, Sinaloa, Jalisco o Michoacán los productores, grandes, medianos y pequeños ya se preguntan en dónde va a parar la que consideran es una catastrófica política agroalimentaria federal. Si el campo mexicano ya venía en picada en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), ha sido en el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que ha perdido no sólo el respaldo gubernamental, sino resistido decisiones controvertidas que han herido de muerte a varios sectores.

El que se presumía como un gobierno que respaldaría la producción agrícola y haría de México uno de los principales exportadores de alimentos en el mundo, además de que logrará la autosuficiencia alimentaria, ha ido en sentido contrario a sus promesas.

Ejemplo local

Un ejemplo claro fue lo ocurrido con los productores de maíz y trigo, que pese a ser un cultivo fundamental, no recibió los apoyos suficientes; debe recordarse los momentos de lucha de agricultores que exigían un precio de garantía, el cual fue negado por el gobierno. La autoridad competente rechazó apoyar con subsidios a los productores, que tuvieron que sujetarse a lo que el voraz mercado dictaba, obviamente incapaces de competir con sus iguales de otros mercados mucho más consolidados y con ventajas económicas.

Pese a dicha experiencia y a que las leyes contemplaban los apoyos entonces, como lo hacen ahora, la Federación ha dejado claro que no modificará su política, por lo que aquellos productores de trigo que recibirán ayudas serán sólo unos cuantos, todos ello pequeños. Para este año, los incentivos que se entregarán para el trigo serán sólo de 150 toneladas por productor tanto en Baja California como en Sonora; el monto del precio de garantía será de 7,600 pesos.

Básicamente es una bicoca, pues esto no alcanza para cubrir nada, es meramente un formalismo, pero no resuelve de fondo el problema del sector”, explica el analista Gonzalo Jaramillo a Forbes.

Crisis

Esto se da en un contexto sumamente complejo, pues además de la falta de apoyos, existen otros riesgos como lo son el clima y factores externos como la oferta internacional y las decisiones políticas y económicas que se tomen en naciones competidoras de México. Por ejemplo, la sequía amenaza la lógica del mercado y el sistema, de entrada con los precios, que se disparan. Su incremento se acentuará este año como efecto del cambio climático, a nivel local e internacional, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Las cosechas son menores, cada vez más difíciles de financiar, obviamente el precio de los productos sube, tenemos la ventaja de tener un mercado abierto, que permite la importación, pero esta situación está generalizada en todo el planeta, ya hay países que están dejando de exportar granos”, explicó Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

Sin agua

Por las elevadas temperaturas y la falta de lluvias, el 2023 rompió récords. Se convirtió en el año más cálido del que se tenga registro en México y en el más seco desde 1941, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En contraste, la acumulación de agua de lluvia fue 21.1% más baja que el promedio registrado entre 1991 y 2020. Esto provocó que el área afectada por sequía excepcional aumentara de 0.8 a 3%, la más grande de los últimos 10 años. Este tipo de sequía es el más severo y se caracteriza por “escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos” y por una “probable situación de emergencia debido a la ausencia de agua”, describe el Monitor de Sequía de América del Norte.

Estamos ante una situación de emergencia nacional mientras los gobiernos federal y estatales están en el limbo”, dijo José Luis Luege, extitular de la Comisión Nacional del Agua, quien considera que debe actuarse con urgencia si se quiere tener viabilidad tanto para la agroindustria como para el consumo humano.

Al 13 de enero de 2024, 210 presas tenían un almacenamiento total de 66,508 millones de metros cúbicos de agua, 26% por debajo del promedio registrado en la misma fecha de otros años.

