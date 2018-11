Diputados piden sancionar a quienes contaminen los ríos en México

Ciudad de México.- La contaminación de los ríos es la problemática más antigua de contaminación ambiental. El aumento de la población que se asienta en las riberas de los ríos, aunado con la actividad industrial, han tenido como consecuencia un incremento en los volúmenes descargados a los cuerpos de agua causando una gran contaminación.

Al inaugurar el foro para el Saneamiento de la Cuenca del Alto Lerma, el diputado David Orihuela Nava (Morena) indica que será necesario modificar diversas disposiciones legales para establecer penas más severas a quien contamine los ríos.

El diputado integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, destacó la necesidad de etiquetar recursos presupuestales que permitan “aterrizar un proyecto para la limpieza de este afluente”. Además, dijo que planteará la creación de una subcomisión para abordar esta problemática. Explicó que el objetivo del foro, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es conformar un comité científico para encontrar soluciones de limpieza y rescatar el Río Lerma, el cual “es muy importante por su magnitud, porque abarca cinco Estados, y por las condiciones en que se encuentra, se está perdiendo”.

La problemática del Lerma, Orihuela Nava abundó, es el alto índice de contaminación, que genera enfermedades, pérdida del ecosistema, de la flora y la fauna y de algunas especies de la región. “Incluso se ha llegado a considerar un río muerto, pero la idea es justamente rescatarlo y no condenarlo a la extinción”. A su vez, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) se pronunció por no por clausurar empresas, pues es como “taparle el ojo al macho” y con eso no se arreglan las cosas. Pidió generar proyectos ejecutivos para sanear el río, y canalizar una gran inversión que incluya plantas de tratamiento y la regulación de las compañías”.

En su turno, la especialista Verónica Martínez Miranda destacó la importancia de limpiar el agua de abastecimiento público, con la aplicación de barreras químicas en zonas que presenten mayor presencia de contenidos tóxicos, hechas con una mezcla de materiales totalmente inocuos con elevadas concentraciones de calcio y magnesio, alrededor de pozos o cerca de las fuentes que presentan contaminación.