El futuro de la agricultura se encuentra en el cultivo doméstico

Estocolmo, Suecia.- Para la empresa Plantagon y el Foro Económico Mundial (FEM), en un futuro no muy lejano las personas cosecharán sus propios alimentos en sus casas y ya no dependerán de la siega de los campesinos, así lo refiere un reciente estudio colaborativo de ambas partes.

En este estudio realizado por el emprendedor sueco, Owe Pettersson, se exponen las razones por las que colaboradores de este organismo y especialistas en la materia, coinciden en que el futuro de la humanidad está en el cultivo doméstico de hortalizas.

En su informe, Owe Pettersson, quien ha acuñado un modelo de negocio basado en una enorme granja artificial al norte de Suecia, donde todo está controlado con ayuda de sensores y sistemas inteligentes que regulan el entorno y la inyección de nutrientes a las hortalizas fomentando en menor tiempo su maduración.

Esta será una de las fábricas de alimentos más avanzadas ubicadas en una de nuestras ciudades”, afirmó.



Plantagon es el nombre de una empresa que ha conseguido captar la atención global de los productores de alimentos por contar con un sistema de cultivo al interior del edificio altamente sustentable. Pettersson afirma que la agricultura de interior o doméstica es la próxima gran novedad, y Plantagon está a la vanguardia.

La agricultura doméstica se ha vuelto mucho más popular en los últimos años, ya que la tecnología se ha vuelto aún más precisa, permitiendo que se produzcan grandes cantidades de verduras y productos frescos en entornos urbanos con un espacio mínimo y cantidades de agua mucho más pequeñas que en una granja tradicional. Por ejemplo, pueden requerirse hasta 34 galones de agua para producir una cabeza de lechuga, pero Plantagon afirma que se pueden producir sus cultivos con aproximadamente 0.25 galones por el peso equivalente sobre sus cultivos”, comenta Pettersson.



Owe afirma que su empresa ha afiliado el concepto denominado Agritectura para aludir una combinación de agricultura, arquitectura y tecnología, para dar paso a un equipo de cultivo de alimentos integral de manera más transparente e innovadora, consiguiendo a su vez crear una forma de reducir los tiempos de traslado de alimentos y la huella de carbono que el ciclo de cultivo genera en el proceso.

En Plantagon se cosechan los alimentos sin necesidad de utilizar pesticidas, con sistemas de energía basados en fuentes alternas y un modelo ircular energético para reutilizar todos los recursos necesarios.

Está claro que quizá las personas de estatus económico promedio no puedan construir un gran edificio como este y tener el capital suficiente para reacondicionarlo, sin embargo, sí pueden tener acceso a algunas soluciones básicas a su alcance como invernaderos de bajo costo, pequeñas celdas solares y otras soluciones que les permitan comenzar a cultivar sus propios alimentos en sus hogares, lo cual señala la FEM, no debería echarse en saco roto debido a las condiciones alarmantes que enfrenta la humanidad frente al cambio climático y otras circunstancias no prometedoras que vaticinan una crisis alimentaria a nivel mundial. Owe tiene una gran fe en el cultivo doméstico y cree que es la solución para los problemas de alimentación.