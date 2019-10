Productores de Sonora toman la Cámara de Diputados en México

Ciudad Obregón, Sonora.- Con sus sombreros y camisas a cuadros, llenos de incertidumbre y preocupación, agricultores de diferentes estados incluyendo los de Sonora se movilizaron en la Ciudad de México, con el objetivo de ser escuchados por el Gobierno Federal y se mejoren los recursos para el agro.

Los hombres del campo llegaron desde las seis de la mañana a la Cámara de Diputados, pues su principal preocupación es el presupuesto que se podría otorgar para el próximo año a la Secretaría de Agricultura. En 2018 fueron 75 mil millones de pesos, en 2019, 65 mil y en el 2020 quieren otorgar 46 mil lo que genera una gran incertidumbre, pues varios programas se recortarían.

Abel Castro Grijalva, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), dijo que las manifestaciones realizadas se deben para impedir que se concrete la reducción a la Sader en el paquete económico en materia de ingresos para el ejercicio fiscal del 2020.

De igual manera, dijo que el campo ha sido uno de los sectores más castigados en los recortes presupuestales, por eso es necesario que se rectifique la asignación de dinero.

Por su parte Eraclio Rodríguez, diputado de Morena dijo que:

nos sentimos con toda la calidad moral para reclamarle a diputados y a los diferentes Gobiernos la necesidad de que se atienda a la gente del medio rural, por eso estamos aquí y vamos a cumplir con ese compromiso. Si el campo no produce, México no come, por eso es de suma importancia ayudar al sector”.