Tomateros de Sonora buscan 'revancha' debido a aranceles establecidos por EU

Ciudad Obregón, Sonora.- Maíz, trigo, soya, sorgo, lácteos, fructosa, manzanas, peras, uvas, carne de res, puerco y aves, son los productos que los horticultores mexicanos están solicitando se le apliquen medidas espejo para que la nación inspeccione la calidad de la mercancía ‘estrella’ que el país vecino envía a México.

Esto debido a que el país norteamericano quiere inspeccionar al 100% los camiones cargados de tomate que México envía a EU, lo cual originaría pérdidas millonarias por el tiempo de espera de hasta 72 horas que tendrían los transportistas en la frontera.

Jesús Seade, subsecretario de SRE y negociador comercial, señala que los horticultores entraron en negociaciones y se complicaron en los últimos días, porque las autoridades de ese país quieren hacer revisión fitosanitaria de calidad tomate por tomate. Añade que los jornaleros que se movilizan del norte al sur mexicano no han sido afectados por ahora, porque anualmente es a partir de mayo cuando los campos permanecen en receso, en espera de la siguiente temporada que arranca en octubre.

Pero los tiempos se acortan. Estamos a contrarreloj, se intenta librar el requisito de las revisiones que es considerada como inaceptable, porque el rechazo de tomates por mala calidad ronda regularmente el 0.32% de la totalidad de exportaciones”, señaló.

Por su parte Manuel Cázares, vicepresidente del Sistema Tomate Nacional de Sonora, dijo que los tomateros consideran que EU parece no tener voluntad y que los haría perder mucho dinero porque no existe suficiente personal para hacer la revisión en 72 horas como proponen, y la verdura perdería calidad y frescura; en cambio, los mexicanos proponen que sean solo seis horas de espera y, si no llegan los inspectores, poder avanzar.