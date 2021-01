Spotify revela con estas playlists la música que escuchan personajes de 'Star Wars'

Ciudad de México.- Spotify logró volver locos a los fanáticos de Star Wars luego que reveló que estos prefieren su plataforma para escuchar música, a la misma vez que reveló cuales son las playlist de cada uno

En la siguiente información que la compañía a la par con El Heraldo de México se podrán leer las preferencias de la figura que sea la favorita de tan conocida serie que ya es considerada toda una franquicia.

Anakin Skywalker: My Chemical Romance, Blink-182, Fall Out Boy, Matchbook Romance, Yellowcard y At The Drive In, Princesa Leia: A-Ha, Cindy Lauper, Grimes, Blondie, Eurythmics, Annie Lennox, Pink, Carly Rae Jepsen y Ellie Goulding, Kylo Ren: Avenged Sevenfold, Bullet for my Valentine, Muse, Black Veil Brides, Nirvana, Marilyn Manson y Slipknot.

Darth Vader: Testament, Iron Maiden, Judas Priest, Pantera, Helloween, Children of Bodom, Metallica, Dio y Motörhead, Yoda: Torus, Helios, Little People, Evening, Botany, Carriages, A Lily, Cornelius, The Books, Bibio y Land Observations, Luke Skywalker: Coldplay, Foals, Justin Bieber, Mumford & Sons, Hozier, The Weeknd, Michael Jackson y Foo Fighters.

Padme Amidala: Gwen Stefani, Demi Lovato, Beyoncé, Christina Aguilera, Rihanna, Avril Lavigne, Britney Spears y Adele, Obi-Wan Kenobi: The Mamas & The Papas, Manfred Mann, The Turtles, The Monkees, The Kinks y The Honeycombs, Chewbacca: Ratt, Skid Row, Cinderella, Warrant, Tesla, Whitesnake, Bon Jovi, Mötley Crüe, Alice Cooper y Def Leppard, Emperador Palpatine: Ellie Goulding, Animal Mother, Wizcutz, BounsE, DJ Kayowa, Sabretooth, Alien Pimp y Tenrec.