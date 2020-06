NASA y SpaceX posponen histórico viaje de astronautas debido al mal clima

View this post on Instagram

ud83dudea8u00daLTIMA HORA: El mal tiempo frustru00f3 el lanzamiento tan esperado del primer equipo de astronautas de SpaceX el miu00e9rcoles, un vuelo que habru00eda marcado el regreso de los vuelos espaciales humanos desde tierra estadounidense por primera vez en casi una du00e9cada.u2060 u2060 Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley iban a despegar a bordo de la cu00e1psula Crew Dragon de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy de Florida hasta la Estaciu00f3n Espacial Internacional a las 4:33 p.m. ET, pero las condiciones nubosas obligaron a los operadores de lanzamiento a retirarse en menos de 20 minutos para la cuenta regresiva.u2060 u2060 SpaceX y la NASA ahora intentaru00e1n el vuelo de prueba a la Estaciu00f3n Espacial Internacional el su00e1bado a las 3:22 p.m. ET.u2060 u2060 ud83dudcf8 Joe Raedle/Getty Images vu00eda: @alrojovivo