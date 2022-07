Gmail tendrá filtro que evitará que campañas políticas terminen en carpeta de spam

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a que las campañas electorales en Estados Unidos utilizarán todas las vías de comunicación posibles para llegar a los votantes y recaudar fondos, Google buscará que los correos electrónicos no se vayan a la carpeta de spam, por lo que propuso un plan para evitarlo. De esta manera, la compañía quiere que la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos (FEC) apruebe el programa piloto que indultaría a los mails de campaña de la protección contra spam de Gmail, como respuesta a las quejas sobre presunto partidismo, mismas que negaron.

La empresa explicó que este servicio utiliza una serie de filtros controlados por Inteligencia Artificial (IA), los cuales determinan qué correos se marcan como no deseados. Estos filtros analizan diferentes señales, como las características de la dirección IP, los dominios o subdominios, si los remitentes masivos están autenticados y la entrada del usuario, precisó Google.

Los comentarios de los usuarios, como cuando un usuario marca un determinado correo electrónico como spam o indica que quiere los correos electrónicos de un remitente en su bandeja de entrada, es clave para este proceso de filtrado, y nuestros filtros aprenden de las acciones del usuario", agregó.

Esta nueva exención de spam de Gmail sería aplicado a los "comités de candidatos autorizados, comités de partidos políticos y comités de acción política de liderazgo registrados en la FEC"; no obstante, se preguntará a los usuarios la primera vez que reciban un correo electrónico de esa índole si desean seguir recibiendo la información de esa campaña en particular. También estará disponible la opción de no participar, mientras que las políticas de phishing, malware y contenido ilegal de Gmail siguen vigentes.

Los usuarios deberán marcar estos mensajes manualmente como spam, aunque lo deberán hacer de uno por uno, pues de lo contrario seguirán llegando. Google también daría datos acerca de cuántos correos electrónicos terminan en las bandejas de entrada de Gmail de las personas a los candidatos y comités políticos; asimismo, la compañía invita a los "remitentes masivos" a usar las herramientas Postmaster de Gmail para verificar la "salud de su dominio".



