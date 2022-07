La versión económica de Netflix, que tendrá anuncios, ya tiene posible fecha de lanzamiento

Ciudad de México.- Mientras Netflix trabaja por monetizar los inicios de sesión en las cuentas por fuera del hogar, la compañía anunció que la suscripción con anuncios, la cual se agregará a los planes que actualmente existen en la plataforma, será lanzada a principios del próximo año, según confirmó durante la presentación de su informe de resultados, misma en la que revelaron la pérdida de 970 mil suscriptores durante el segundo trimestre del año, la mayor pérdida de usuarios en la historia de la misma.

La empresa reveló que busca evolucionar y mejorar la monetización, dos puntos clave para acelerar el crecimiento de sus ingresos, los cuales incluyen los nuevos planes de suscripción para atraer a nuevos usuarios; uno de ellos se prueba actualmente en Latinoamérica, que es el cobro de tarifas adicionales a los usuarios que inicien sesión fuera de casa y se conecten a una televisión. Además, de la ya conocida novedad de que desarrolla un nuevo modelo de suscripción con anuncios, que ofrecerá acceso a los contenidos de la plataforma por un precio inferior al que tienen los planes actualmente disponibles.

Esta opción, programada para lanzarse en 2023, llegará primero a un pequeño grupo de mercados en donde haya un gasto significativo en publicidad. También está la probabilidad de que se reduzcan el número de opciones para ver si buscas ahorrar más dinero, pues esta versión no tendrá todo el contenido con licencia, el cual proviene de grandes estudios estadounidenses y distribuidoras internacionales.

Hoy, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el nivel con publicidad. Hay algunas cosas que no y estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el nivel de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no crean que es un impedimento material para el negocio”, reveló un directivo a través de Deadline.