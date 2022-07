Tinder contará con medidas de seguridad para mujeres que usen la app, señala la compañía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tinder tiene como principal prioridad la protección de mujeres contra los abusos, aseguró la aplicación más grande de citas en el mundo; en asociación con la organización No More, la empresa tecnológica tiene como objetivo combatir la violencia de género, por lo que aseguró su trabajo en materia de seguridad "no termina nunca", dijo Renate Nyborg, primera directora ejecutiva de la compañía a la BBC.

No obstante, la organización End Violence Against Woman calificó las medidas por Tinder como "un pequeño paso" para abordar la cantidad de abusos que sufren las mujeres en línea. La app fue muy criticada por los abusos que sufren a través de su servicio, además de la preocupación que hay debido a que otras aplicaciones similares son usadas por los depredadores sexuales.

Como cualquier mujer puedo contar todas las experiencias que he tenido con hombres y las que no he querido tener: desde la forma en que te hablan, pasando por la forma como te tratan en el trabajo, hasta las cosas que suceden cuando estás buscando pareja. Creo que todas las mujeres han tenido muchas experiencias similares, y creo que la unión hace la fuerza", manifestó Nyborg.

La líder aseguró que más mujeres trabajan en la empresa, por lo que el personal femenino ha aumentado un 30 por ciento desde septiembre de 2021, cuando asumió el cargo. Por su parte, Andrea Simon, directora de End Violence Against Women, aseguró que es necesario que aplicaciones de citas como Tinder, tomen medidas para hacer frente a los abusos.

Las aplicaciones de citas son una forma muy popular para que la gente se conozca", afirmó la encargada de la organización, al mismo tiempo que afirmó le preocupa que "los abusadores y depredadores están usando estas aplicaciones para conocer a las potenciales víctimas, lo que ha provocado un aumento en las denuncias de violaciones contra mujeres que utilizan estas herramientas para citas".

Simon aplaudió las nuevas funciones de seguridad de Tinder, aunque alertó que "no van lo suficientemente lejos para hacer frente a abusos y a las amenazas de violación. Empresas tecnológicas como Tinder se benefician de un modelo de negocio que ignora los abusos facilitados por sus servicios. Es fundamental que garanticen la seguridad de sus usuarios", agregó la activista.

En Estados Unidos, los usuarios tienen a la mano la comprobación de los antecedentes de las parejas, además de que se ha desarrollado una manera de denunciar a antiguos agresores que aparecen en una lista de coincidencias. También hay un botón de pánico y se detectan automáticamente los mensajes abusivos y dañinos, preguntando al usuario si ¿Estás seguro? de querer enviar un texto inapropiado y a los destinatarios ¿Te molesta esto? Que acabas de recibir.

Fuente: Tribuna