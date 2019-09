Al estilo de 'Bandersnatch' Tinder te buscará a tu pareja ideal

Ciudad de México.- La aplicación de citas, Tinder, grabará una serie interactiva en la Ciudad de México, la trama de esta sera bajo la pregunta '¿Con quién pasarías tu última noche con vida?'

La historia al igual que Bandersnatch te permitirá elegir tu propia aventura, seleccionando las alternativas al igual que como haces en las citas, deslizando a la izquierda o hacia la derecha.

Los usuarios podrán acceder a esta serie por medio de la aplicación y se cree que esta se estrenara en el mes de octubre, pero hasta ahora se desconocen aun los países donde estará disponible.

Aunque todavía no se sabe como es que se llamará este material, se conoce que sera grabada en la CDMX, tendrá 6 capítulos y será dirigida por Karena Evans quien ya ha trabajado en videos musicales para el rapero Drake, en In My Feelings.

La serie será vista de manera vertical desde la pantalla del teléfono móvil, y conforme hagas tus selecciones al app te acercará a personas que hayan elegido lo mismo.

Luego de que Facebook lanzará la plataforma Facebook Dating, las acciones de Tinder disminuyeron de gran manera a principios de septiembre.