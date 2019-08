Las llamamos Instagram y WhatsApp; ahora se apellidarán Facebook

Ciudad de México.- Facebook quiere asegurar su propiedad sobre sus dos adquisiciones estrella: WhatsApp e Instagram. A pesar de que ambos servicios son parte de la red social tras compras millonarias realizadas hace unos años, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, parece que no está del todo contento con la asociación que el público percibe entre los tres productos.

Por ello, WhatsApp e Instagram pasarán a llamarse 'WhatsApp from Facebook' e 'Instagram from Facebook' respectivamente. Se trata de un gran cambio de estrategia, ya que hasta ahora, ambas apps habían gozado de cierto grado de independencia, aunque cada vez más reducido, como evidenció el abandono de Instagram por parte de sus creadores al no estar de acuerdo con la mayor integración de ambas plataformas.

El cambio de nombre ha sido confirmado por Facebook al portal The Information. Según los portavoces de la red social, la empresa quiere ser clara a la hora de mostrar qué productos pertenecen a la familia Facebook.

Sin duda, la inclusión del nombre de la red social madre en el resto de productos es una gran forma de asociar ambos y que no quede duda de quién está detrás de algunas de las redes sociales más populares del planeta.