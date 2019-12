¡Posibles buenas noticias Gamers! 'Horizon Zero Dawn' podría llegar a PC

Estados Unidos.- Si fuiste una de esas personas que disfrutó del título exclusivo de la PS4, Horizon Zero Dawn, has presenciado uno de los mejores juegos de la generación actual, pero si al contrario no pudiste experimentarlo y eres usuario de la PC Master Race, tenemos una noticia que podría alegrarte.

Pues el usuario que predijo que el juego de Hideo Kojima, Death Stranding, saldría en PC, ha hecho lo mismo con el título desarrollado por Guerrilla Games.

El youtuber proveniente de la madre Rusia, Anton Logvinov, mencionó que Horizón Zero Dawn llegaría a PC a partir de febrero de 2020 y que su anuncio podría darse en los próximos días.

Por le momento hay que tener en cuenta que esto es un simple rumor y no hay que ilusionarse mucho, pero es casi imposible que el hype no recorra las venas de los usuarios de la PC Master Race por esta noticia.