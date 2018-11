'We will rock you': Siri canta fragmentos de las canciones de Queen

Ciudad de México.- El asistente de voz de Apple, Siri, puede cantar un fragmento de una de las canciones emblemáticas de la banda británica Queen.

Apple configuró Siri para que ‘interprete’, muy a su estilo, un fragmento de Bohemian Rhapsody.

Dos pasos son los que te permitirán lograr esto:

1. Ir a configuración del iPhone y cambiar a inglés (de Estados Unidos) el idioma del sistema operativo.

2. Presionar el botón para activar Siri y decir la frase: “I see a little silhouetto of a man”.

Siri completará la estrofa pero con un pequeño cambio en la letra, al decir “I’m just a poor assistant nobody loves me” (Sólo soy un pobre asistente, nadie me ama), en lugar de “I’m just a poor boy nobody loves me” (Sólo soy un pobre chico, nadie me ama), como originalmente dice la canción.

Aunque este truco ya se conocía desde hace tiempo, se ha viralizado por la euforia desatada a nivel mundial tras el estreno de Bohemian Rhapsody, película que narra la historia de Queen.