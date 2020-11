La poesía es “otro mundo”: Marco Antonio Campos, poeta y ensayista

Ciudad de México.-Para el ensayista, poeta y traductor originario de la Ciudad de México, Marco Antonio Campos, la poesía es “otro mundo” y lo hace ver todo desde un “punto de vista estético”.

El escritor reconocido a nivel internacional por su propia obra y por tra- ducir libros de grandes poetas como Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Giuseppe Ungaretti y otros, vino a Ciudad Obregón a presentar el libro ‘Dos voces’ de la Colección Tachiria de la Agrupación para las Bellas Artes (Apalba) en el marco del Festival por su XII Aniversario.



En sus libros ‘Esos fueron los días’ (1999) o ‘Ningún sitio que sea mío’ (2006), tiene poemas que hacen referencia a temas como el tiempo, el amor, la familia, religión y lugares.



En ‘Dos voces’, se publica una selección de 13 poemas de su autoría, en donde esos temas se ven reflejados. En entrevista con TRIBUNA explicó qué dice en su poema ‘De lo poco de la vida’, escrito en el 2012 en Lima, en específico del verso que dice: ‘Más tarde por décadas, los dos moran la misma ciudad y no se encuentran o pasan de largo y no se reconocen’.



“Son experiencias vividas en el 81 y 82. Lo escribo muchos años después en un parque limeño y lo que trato es reconstruir los momentos pasados con ella y no es que la vuelva a encontrar es que no nos encontramos, porque en una ciudad de 20 millones se las pueden encontrar varias veces (a la mujer amada) y no volverse a encontrar. Por ejemplo a la primera mujer que yo quise cuando estaba en la preparatoria, han pasado más de cinco décadas y nunca la volví a encontrar y si nos encontramos pues ya no nos reconocemos porque vamos cambiando físicamente con el tiempo”.

EL ESCRITOR COMPARTIÓ LAS SIGUIENTES REFLEXIONES QUE LLEGARON A SU MENTE CON PALABRAS DETONANTES:

Café



Le puedo decir que cuando iba a los médicos, porque he tenido enfermedades graves y me dan una dieta, les digo: quítenme todo menos el café”.



Tiempo

El paso del tiempo, el inexorable paso del tiempo, lo que ya no va a regresar”.

Baudelaire





El primer poeta moderno”.

Ciudad de México

Una ciudad que me causa, que me da horror y por la que siento amor. No hay amor y odio como sienten otros, me causa horror y al mismo tiempo la quiero mucho. Me recuerda mucho a los versos de Borges, de Jorge Luis Borges de Buenos Aires que decía: ‘Sobre Buenos Aires: no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto’”.





Israel





Una gran experiencia, mi clase es un semestre y ahí descubrí que era un cristino sin ninguna iglesia. Soy de formación católica pero no me siento cercano a nin- guna iglesia, soy cristiano, según los evangelios o si se quiere católicamente como los primeros Franciscanos

Poesía