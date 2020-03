Efemérides de este 24 de marzo: ¿Qué pasó un día cómo hoy?

Ciudad de México.- Un día como hoy, pero de 1982, en México, se produce el incendio que destruye la Cineteca Nacional, dejando varios muertos y una pérdida cultural inmesurable.

1933: en Nueva York (Estados Unidos), manifestantes judíos exigen un boicot contra los productos alemanes en respuesta a la persecución a la que son objeto los judíos en la Alemania nazi.

1942: para evitar que caiga en manos de los invasores nazis, el cuadro La ronda de noche (del pintor neerlandés Rembrandt), es trasladado desde un búnker en las dunas de Heemskerk y Zandvoort a refugios en Maastricht y Steenwijk.

1953: en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Nancy, de 24 kt. Es la segunda bomba (de once) de la operación Upshot-Knothole.

1965: Las imágenes de la sonda lunar Ranger 9 se transmiten en vivo por televisión.

1973: en Inglaterra, la banda de rock progresivo Pink Floyd publica The dark side of the moon.

1976: en Argentina, el general Jorge Rafael Videla perpetra un Golpe de Estado y depone a la presidenta constitucional peronista María Estela Martínez de Perón, iniciando la última y más sangrienta dictadura militar de esa nación. Desde 2005 este día es declarado feriado nacional en conmemoración de las 30 000 víctimas de Videla.

1993: descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9.

1999: la OTAN inicia la campaña de bombardeos sobre objetivos en Yugoslavia.

2001: en EE. UU., Apple presenta la décima versión de su sistema operativo, Mac OS X.

2015: en los Alpes, 150 personas mueren en el accidente del Vuelo 9525 de Germanwings.