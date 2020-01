Sandy Mendoza debuta con su primera exposición individual

Ciudad Obregón, Sonora.- Sandy Mendoza, un artista plástico presentó su ‘ópera prima’ en la exposición Transeúntes, una recopilación de dibujos hechos con técnica de grafito, misma que se encuentra en exhibición en el Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme (Ccpic).

Yo me inspiré en personas que he conocido, momentos que he vivido y lugares en donde he estado, es la forma en la que yo veo la vida, tal vez no en un sentido literal, pero es la visión del artista”, detalló el expositor originario de Navojoa, Sonora.