Miami buscará ponerle 'Calor' a los Lakers en el segundo juego de la gran final de la NBA

Estados Unidos. - Todo está listo para el segundo juego de la gran final de la NBA, en donde el Miami Heat intentará emparejar la serie ante los Lakers de Los Ángeles.

Para este duelo, el equipo del Heat tiene malas noticias, pues Goran Dragic, y el hombre grande Bam Adebayo, están en duda. Dragic tiene un desgarro de la fascia plantar en su pie izquierdo, mientras que una resonancia magnética de Adebayo reveló una distensión en el cuello luego de la derrota del miércoles 116-98 ante Los Angeles Lakers en el Juego 1.

Con todo y esos problemas Erik Spoelstra cree que su equipo tiene lo necesario para ganar ya que durante toda la fase de playoffs han tenido contratiempos y supieron salir adelante.

En este punto, todo es manos a la obra. Y no es que los muchachos que potencialmente se estaban deslizando hacia la rotación no hubieran jugado antes; estos muchachos tienen confianza y han jugado un papel importante para nosotros durante todo el año. Nuestra profundidad ha sido una de nuestras mayores fortalezas. No es solo habladuría del entrenador. Hemos utilizado nuestra profundidad durante todo el año”. Declaró.