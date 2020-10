‘Gallo’ Estrada, más seguro que nunca de repetirle la dosis al 'Príncipe' Cuadras

Ciudad de México, México.- Esta vez, no habrá una lesión que le impida a Juan Francisco Estrada explotar su poder en la riña.

“La vez pasada no pude entrenar bien y aún así ganamos la pelea; me siento listo para ganar contundentemente, la vez pasada fue una pelea muy cerrada y no pudimos entrenar bien. Me considero un peleador que se acopla a cualquier peleador, depende como salga el rival salgo yo”.