‘Piojo’ Herrera: “Yo no fui el culpable por suspensión de César Ramos”

Ciudad de México, México.- Miguel Herrera narró el encuentro que tuvo con el árbitro César Arturo Ramos –sin asignación para este fin de semana–, que se hizo viral en redes sociales.

“Son palabras que uno se calienta y viene la reacción. No creo que esa plática elevada de tono fuera para sancionarlo, pero no llevó a faltarnos el respeto”, relató el timonel del América, en teleconferencia.

La discusión entre Herrera y Ramos, al término del duelo con León, ocasionó que el silbante le recordara la final del Apertura 2019, en la cual las Águilas perdieron en manos del Monterrey.

Si Ramos fue sancionado para esta Jornada 15 del Guardianes 2020, debido a la discusión que tuvo con el estratega azulcrema, razón por la que no tendrá actividad, Herrera se lavó las manos.

“Yo no fui el culpable, lo reitero. César hizo un buen trabajo en el partido (del lunes), lo único que le comenté fue se equivocó porque yo no estaba reclamando, sólo quería que aventaran más rápido las pelotas a la cancha. Si lo castigaron o no por lo que dijo, no es problema mío. Eso pregúntaselo a (Arturo) Brizio”.