‘Tata’ Martino: ‘Chicharito’ podría volver al Tri; Vela está descartado

Ciudad de México, México.- Gerardo Martino no ha llamado a Carlos Vela porque el atacante no quiere y Javier Hernández no es convocado por decisión técnica.

Mientras que ‘El Tata’ alista a Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona, quienes este sábado enfrentarán a Corea del Sur, con una gran expectativa para el futuro de la Selección Mexicana, Vela y ‘Chicharito’ no figuran.

“Insistir en el tema de Carlos, no ha cambiado nada, no tengo nada nuevo sobre su caso, y Javier es un futbolista convocable, pero decidí llamar ahora a Raúl, Henry (Martín) y Alan (Pulido), quien se lesionó”, comentó el entrenador del Tricolor, en teleconferencia desde Austria.

Para Martino, no hay que insistir más en Vela, con quien platicó hace un par de años y ha defendido su postura de no vestir la camiseta verde desde entonces.

Fuente: Agencia El Universal