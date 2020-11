JC Chávez Jr. responde a Berlanga: “El perico no se saca, se mete”

Ciudad de México, México.- Las polémicas declaraciones de Julio César Chávez Jr. no terminan. En esta ocasión, el ‘Junior’ respondió a las burlas del pugilista Édgar Berlanga, después de que lo retó y arremetió que le “sacará todo el perico” a golpes.

Chávez Jr. no tardó en responderle a través de sus redes sociales, donde aclara que “hay un boxeador que me retó, que me va a sacar el perico, pero está bien pen…., el perico no se saca, se mete”, manifestó.