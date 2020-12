'Canelo' Álvarez confiesa que quiso ser como 'Checo' Pérez antes de ser boxeador

Guadalajara, Jalisco.- El famoso boxeador, Saúl 'Canelo' Álvarez habló en una conferencia de prensa sobre el triunfo que tuvo el mexicano 'Checo' Pérez, revelando que tuvo un sueño similar a él.

Hace algunos días, el tapatío, Sergio Michel Pérez Mendoza, también conocido como 'Checo' Pérez, le dio un triunfo histórico a México al pronunciarse ganador en el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1.

Tras ello, 'Canelo' no dudó en felicitar a su compatriota, revelando en ese momento que antes de dedicarse el boxeo, también tuvo el sueño de estar en el automovilismo y llegar a la mejor categoría en una entrevista para TUDN.

Me da muchísimo gusto porque es un orgullo. Qué chin... ver a la gente triunfar", aseguró el púgil... Uno de mis sueños frustrados era ser piloto de la Fórmula 1; obviamente no se me dio y se me dio el boxeo y me siento muy orgulloso de que también les vaya muy bien y para eso estamos, para apoyar. Escuchar el Himno Nacional y que se pinte de verde, blanco y rojo en otros países, eso es un orgullo", expresó el boxeador.