‘Piojo’ Herrera: “Lo extracancha fue un pretexto” para su salida del América

Ciudad de México, México.- Para Miguel Herrera, ahora ex entrenador del Club América, sus acciones fuera de la cancha, esas fuertes emociones que lo orillaron a su salida de Coapa, fue un “pretexto” que tomó la directiva.

El mexicano explicó lo que sucedió con Ante Razov, auxiliar del LAFC, y que eso no fue el verdadero motivo de su cese.

Me fui al vestidor tranquilo (…) el objetivo que era seguir con el marcador a favor y aprovechar ese hombre de más que teníamos, entonces me parece que buscarle a esa situación es un pretexto, porque al final de cuentas soy así: soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso reflejan mis equipos, la pasión y la determinación que siempre he mostrado”, comentó Herrera, en ESPN.