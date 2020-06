América no registrará a Nicolás Castillo para el Apertura 2020

Ciudad de México.- Miguel Herrera, técnico del América, confirmó que no contará con el chileno Nicolás Castillo para el torneo Apertura 2020, debido a su proceso de rehabilitación.

“La directiva llegó a un acuerdo con 'Nico' que lleva su recuperación por la lesión (en el muslo derecho)”, dijo Herrera en videoconferencia.

El andino fue sometido a cirugía a finales de enero, pero presentó complicaciones de salud por una trombosis vascular que prolongó su estadía en el hospital y la inactividad física.

Esta situación arrojó un panorama poco alentador para Castillo. Incluso, hace un par de meses se estimó que su vuelta a las canchas sería para el 2021. Entonces, ¿qué pasará con su registro si causa baja para las Águilas?

Miguel explicó que “no pasa por el no registro, porque quedaría libre. Se llega a una cuerdo con él, con su representante y ante la Federación (Mexicana de Futbol), que se justifica el no contar con él en este torneo y que lleve su recuperación. En enero se evaluará, pero seguirá perteneciendo (al club). Mientras, en este torneo se liberará el lugar de 'No Formado en México' (NFM) con 'Nico'”.

Fuente: Agencia El Universal