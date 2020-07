Potencial oponente de 'Canelo' le dice que 'No' por malas negociaciones

Estados Unidos. - Un nombre que sonaba como posible rival de 'Canelo' Alvarez, el británico Billy Joe Saunders da a conocer que se descarta como futuro contrincante del mexicano para el mes de septiembre, ya que le dan una bolsa económica muy corta y además las negociaciones no son buenas.

Si piensan que van a darme una bolsa recortada, eso no va a suceder, él tendrá 35 millones, no es justo. No estaré listo para septiembre, no seré otro cinturón más para Canelo. Ellos intentan juegos mentales, eso conmigo no funciona, soy el más grande para los juegos mentales en el boxeo británico”,