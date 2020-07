Lewis Hamilton es blanco de críticas tras llamar "ignorantes" a dos excampeones de F1

Budapest, Hungría.- Una nueva polémica en torno a la Fórmula 1 se hace presente, y en esta ocasión el encargado de protagonizar los hechos fue el piloto británico, Lewis Hamilton.

Hamilton llamó ignorantes a dos excampeones de la F1 después de que en la previa del Gran Premio de Hungría los corredores se reunirían para el himno nacional para estar de pie mientras portaban camisetas con la frase 'End Racism' (Acaben con el racismo).

Sin embargo, algunos de sus compañero se arrodillaron mientras que los demás parecían llegar tarde y ni siquiera se colocaron en su posición, provocando el enojo del británico.

Definitivamente no hay suficiente apoyo para ello. Desde el punto de vista de un piloto, muchas personas parecen ser de la opinión de que ya lo hicieron una vez y no lo volverán a hacer. No sé sus motivos para esa postura. Todo lo que puedo decir es que no están haciendo lo suficiente. Creo que en última instancia, las personas aún piensan que no es importante".