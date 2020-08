Brandon Moreno pide a gritos la pelea por el título de la UFC

Tijuana. México. - La categoría peso Mosca de la UFC tiene un nuevo campeón que es el brasileño Deiveson Figueriredo quien acaba de noquear al exnúmero uno del ranking Joseph Benavidez el pasado 19 de julio.

Con esto se abre una oportunidad para que el mexicano Brandon Moreno sea el nuevo retador al título de la UFC, ya que el de Tijuana es el número dos de la clasificación, pero en los últimos días se ha mencionado que Dana White tiene en mente poner a Figueriredo en contra de Cody Garbrandt por el campeonato que ostenta el de Brasil.

Ante esto, Brandon tiene un mensaje para los organizadores.

Yo merezco la pelea y lo sabes, si ustedes no me la dan es por qué creen que no tengo suficiente nombre pero saben que soy el siguiente"