Luis Suárez se va del Barcelona: Koeman le informó que no cuenta con él

Barcelona, España.- Luego de que en días previos el delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, había externado su molestia con la directiva culé por filtrar la lista de intransferibles en la que él no aparecía, el nuevo entrenador de los blaugranas, Ronald Koeman, ya le informó al charrúa que no entra en sus planes, por lo que la salida del artillero es inminente.

Tras el rotundo fracaso en la Champions, producto de una humillante goleada propinada por el Bayern, las cosas comenzaron a sacudirse en el seno blaugrana y el primero en caer fue el técnico Quique Setién, quien dejó su lugar al holandés Ronald Koeman.

El siguiente paso era la reestructuración de la plantilla, por lo que los dirigentes del club comenzaron a barajar los nombres de las posibles salidas y se filtró la lista de quienes si entran en los planes del nuevo técnico, y en esa lista no figuraba Luis Suárez.

Ante esto, el charrúa no ocultó su molestia, pues más allá del hecho de no ser parte de los intransferibles, lo que le molestó al uruguayo es que no le comunicaran de frente sus intenciones de dejarlo ir.

Sin embargo, esta comunicación por parte del club con el delantero de 33 años ya se dio, y Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona le informó que no entra en sus planes, por lo que en las próximas horas los abogados del club se encargarán del contrato del uruguayo.

